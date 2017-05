pub

A campanha protagonizada pela cantora Rita Ora é inspirada no clima vivido nos festivais de música. A linha conta ainda com peças do imaginário náutico dos anos 90, onde predominam tonalidades como a branco ou o azul, as riscas, os folhos, os motivos marítimos e padrões mais trend, como as palmeiras.





A coleção é também marcada pelas cores quentes inspiradas na vivacidade e beleza de Cuba, onde se destacam os frisados, os cortes com triângulos e os laços que conferem uma maior jovialidade aos modelos.