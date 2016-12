pub

Esta que é a segunda coleção desenhada pelo Ricardo Preto para a Rustan’s, o criador inspirou-se em dois pontos chave: a beleza das Filipinas e as linhas puras da Arquitectura moderna. Do You See Me? é uma coleção que tem presente o compromisso entre a estrutura e o fluir da Vida, reflectido em silhuetas "fit and flare", em tons navy, nude e branco. Peças que vivem além das estações, inspiradas pela beleza e harmonia das formas, desenhadas para evoluir consigo.