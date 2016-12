pub

Ricardo Pereira by Anselmo 1910 é o nome da coleção de joalharia masculina que a marca celebra com o ator português. Feita e pensada para ser à imagem do ator, modelo e apresentador português, esta coleção apresenta peças de linhas minimalistas, que podem ser usada não só por todas as gerações, como por todos os homens - dos de estilo mais discreto ao mais exuberante.



"Eu próprio nunca tinha pensado desenhar uma linha de joalharia masculina. A Anselmo apoia o cinema português, a Academia Portuguesa de Cinema, e quando me foi sugerido criar esta alinha, disse logo sim! Usando poucos materiais, tentar ter uma linha simples que o homem, fosse quem fosse e tivesse a idade que tivesse, pudesse usar no dia a dia. Um homem que use fato, um homem que use uma camisa, ou uma t-shirt" conta Ricardo Pereira, em entrevista à Máxima. A coleção é composta por duas linhas distintas de 6 peças, feitas com materiais nobres, compostas por botões de punho, pulseira e porta-chaves, uma de prata e pele castanha e outra de prata e cautchu . "Adoro os botões de punho em quadrado, lembra-me uma peça do passado com um toque de modernidade. Lembra-me uma linha mais vintage" confessa.