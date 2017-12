Como já é tradição pela altura do Natal, este ano a Relojoaria Marcolino ofereceu um espetáculo gratuito à cidade, desta vez nas janelas do edifício da própria loja. Em plena Baixa do Porto, a Relojoaria Marcolino exibe coleções de marcas de luxo para apreciadores e colecionadores desde 1926.

Para acompanhar um cocktail de Natal, que juntou amigos e clientes da marca no passado sábado, o espetáculo Ópera à Janela deu música à rua de Santa Catarina com seis cantoras líricas a cantarem das janelas do edifício.

A ideia, como explicou Paulo Neves, proprietário da Relojoaria Marcolino, foi "celebrar esta época de festa e alegria com algo especial, e este ano acho que conseguimos surpreender novamente a cidade do Porto e os seus visitantes com um maravilhoso espetáculo de rua que apela às verdadeiras emoções do Natal".