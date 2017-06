pub

Reese Witherspoon já há algum tempo havia criado uma marca de vestuário – a Draper James – que agora se une ao gigante de vendas online Net-à-Porter.

"Estou muito feliz por apresentar o mundo de Draper James à Net-à-Porter. Esta coleção oferece uma visão moderna do estilo tradicional do sul com o qual eu cresci. Espero que as mulheres de todo o mundo gostem da roupa tanto quanto eu!", revelou a atriz norte-americana.

Vestidos de flores em tons pastel, macacões e tops de cores intensas e estampados, bem como alguns acessórios como as cestas de palha, dão vida a esta coleção de inspiração campestre.

A primeira coleção já se encontra disponível online.