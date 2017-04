Solte a criança que há em si, mas com muito estilo e atitude: é o lema da nova parceria da Puma com a emblemática Rua Sésamo.

Com o lançamento da nova campanha da Puma, já pode incluir os personagens da Rua Sésamo como o Monstro das Bolachas, o Poupas, o Gualter e o Egas no seu outfit. A coleção que nos leva aos anos 90 conta com quatro modelos de sapatilhas, dois em modelo basket (disponíveis em branco e preto) e dois em camurça (disponíveis em vermelho e azul). O preço é de €100 (venda no site oficial). A coleção completa está apenas disponível no site americano da marca e os preços vão dos €30 aos €100.





Por Joana Pinheiro Rodrigues