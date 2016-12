pub

Minkoff está entre os primeiros nomes a adoptar o método "see now buy now" (ver agora comprar agora) que se popularizou durante esta semana da moda de Nova Iorque, em que a ideia é tornar os desfiles de moda uma oportunidade de escolher peças e comprá-las de imediato, como se as passerelles fossem uma montra de loja.



Seguindo esta lógica, a criadora decidiu fazer o seu desfile na rua, em frente à sua loja, explicando que "não é segredo que considera a Fashion Week um sistema falhado" e que queria algo diferente, "um espaço que se assemelhasse àqueles onde as peças vão de facto ser usadas".





Percorra a galeria e conheça as propostas de Rebecca Minkoff.