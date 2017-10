O programaReloaded é um projeto que recorre aos arquivos da Ray-Ban e traz de volta lançamentos anteriores que ficaram na memória dos fãs. Para a sua quinta edição a marca focou-se no icónico Ray-Ban Clubmaster, inspirado em duas tendências must-have dos anos 80, e reinventou-o com uma armação em acetato de camada dupla e lentes com efeito desbotado.

Nestes três novos modelos as combinações de cores também são únicas e as lentes coloridas completam o look. Existem apenas 650 pares que estarão disponíveis em lojas selecionadas por todo o mundo ou no site Ray-Ban.com de 23 a 27 de outubro.