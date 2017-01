pub

Um dos tópicos mais discutidos dos meses que antecederam a tomada de posse de Donald Trump foi a escolha do vestido de Melania, Primeira-Dama. Depois ter vários designers terem recusado vesti-la, como Christian Siriano, Naeem Khan, Marc Jacobs, Phillip Lim, Derek Lam, Sophie Theallet ou Tom Ford. Este último, inclusive, disse à The View: "Fui convidado para vesti-la há muitos anos e recusei (...) ela não se enquandra com a minha imagem".



Ralph Lauren foi quem aceitou vestir Melania, e agora enfrenta duras críticas. Foi lançado um hashtag (#boycottralphlauren) que visa protestar o facto de o designer ter aceite o trabalho, ao escolher-se um vestido azul comprido, que a Primeira-Dama acessorizou com umas luvas da mesma cor e brincos com diamantes. No Twitter, acusam Lauren de apoiar a opressão, e sobretudo a violência contra as mulheres - tópicos que tem sido conotados ao novo Presidente.