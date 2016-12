pub

A coleção CORE Concept integra a campanha global #RainStartsPlay que desafia as conotações standard associadas à chuva com o estilo peculiar da Hunter. Sob a direção criativa de Alasdhair Willis e produção de Elaine Constantine, a campanha introduz um ritmo espirituoso sob os céus cinzentos, com um conjunto de modelos a dançar assim que as chuvas começam a cair.

"A Hunter tem paixão por abraçar os elementos e por se divertir com o tempo molhado. É esta parte essencial do nosso DNA que estamos a celebrar com o CORE Concept. A coleção inspira-se na obsessão britânica com o tempo jogando-o a seu favor: como pode pôr a Hunter um sorriso no seu rosto, mesmo no mais chuvoso dos dias? Rain Starts Play foi o ponto de partida da coleção e permitiu-nos ser inovadores e divertidos com a nossa campanha – ela realmente incorpora a irreverência e o espirito pioneiro da Hunter que é tão íntegro ao longo dos seus 160 anos", comenta o Director Criativo da Hunter, Alasdhair Willis.