Os Raf Simons Stan Smith Comfort Badge surgem agora em três cores em pele brilhante (vermelho, branco e preto) e novas aplicações em pelo.

A parceria já não é novidade uma vez que Raf Simons, diretor criativo da Calvin Klein e recentemente eleito Melhor Designer do Ano nos CFDA Fashion Awards, em Nova Iorque, já tinha colaborado com a marca de desporto para desenhar uns Stan Smith em verde e laranja, bem como uns ténis de corrida. Desta vez, o resultado é um modelo que inova nas texturas e brinca com os volumes. A Adidas acaba ainda de lançar uma versão dos Stan Smith em bota e sem atacadores.