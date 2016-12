pub

Sempre que Rachel Zoe abraça um novo desafio o mundo da moda presta atenção. A famosa designer, stylist e editora voltou a unir-se à UGG para definir os coordenados apresentados no novo lookbook de apresentação dos novos modelos da linha Classic.Concebido para proporcionar aos fãs da UGG inspiração para a esta estação, o lookbook de Outono-Inverno apresenta formas versáteis de calçar as novidades da marca com diversos outfits para o dia-a-dia. Inspirados na história da marca que remonta à costa sul-californiana, as propostas coordenadas por Rachel Zoe personificam 4 estilos que invocam o espírito descontraído e cool de Los Angeles: beleza boémia; clássica e sofisticada; surfista; e maria-rapaz confiante."A inspiração para esta sessão vem das muitas mulheres que vejo ao meu redor – mulheres californianas incríveis e muito modernas. Mulheres que não se preocupam demasiado e têm um estilo descontraído e despreocupado muito cool," afirmou a stylist. "Uma das coisas fantásticas da UGG é que existem muitos modelos que as pessoas não conhecem. O público, em geral, pensa apenas nas botas clássicas quando pensa em UGG, mas há muitos mais modelos que a marca apresenta. Há algo para todos."Fotografado em Venice Beach, Califórnia, o lookbook Outono-Inverno apresenta as versáteis Classic Cuff, as elegantes Classic Slim, as refinadas Classic Luxe e ainda propostas contemporâneas das novas Classic Street Collection. Conjugadas de diversas formas, desde leggings de pele a calções de ganga, passando por casacos bomber, cada modelo UGG é introduzido em looks para o dia-a-dia com aquele toque de luxo sem esforço.Enquanto fã da marca há já vários anos, Rachel Zoe comenta, "É isso que adoro na UGG. Pode-se usar UGG de manhã à noite, em casa ou na rua, porque seja qual for a ocasião, tem-se sempre um toque único e exclusivo estilo".