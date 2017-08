Passaram muitas mulheres elegantes pela televisão, mas há uma da qual dificilmente nos esqueceremos. Carrie Bradshaw (e a atriz que a interpreta, Sarah Jessica Parker ) marcou todos os espectadores das seis temporadas de O Sexo e a Cidade com a personalidade do seu closet. Com o seu estilo tão nova-iorquino e fora da caixa, Carrie tornou-se tão conhecida pelas suas histórias de amor como pelo seu closet.

Patricia Field, a responsável pelo guarda-roupa de O Sexo e a Cidade, é uma das culpadas. Foi da imaginação da stylist que nasceram muitos dos looks do ícone de estilo, que misturava peças de design com achados vintage.

Treze anos depois do fim da série e há um site que recria precisamente as mesmas ideias de estilo. A Vestiaire Collective vende peças de design em segunda mão, de roupas e acessórios a objetos de decoração, produtos tecnológicos e ainda artigos de desporto. Carrie Bradshaw não resistiria a alguns dos achados disponíveis, como vestidos florais da Versace, designs da Thierry Mugler ou vestidos pretos da Lanvin. Ainda por cima, em época de saldos.