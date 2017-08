Fundada por José Neves, a plataforma de compras online de luxo conta com mais de 700 parcerias, reunindo modelos únicos de novos designers e coleções escolhidas a dedo. Para revolucionar o mercado online e offline, a Farfetch lançou um concurso que procura ideias sobre como incluir a realidade virtual nas compras do futuro.

As seis equipas com melhores propostas terão a oportunidade de trabalhar com as equipas da Fartech em Lisboa, desenvolvendo os projetos que apresentarem. Vão receber ainda workshops e palestras sobre o tema e um prémio de 60 mil euros para o conjunto das três equipas vencedoras. Pode concorrer, sozinho ou em grupo, através do site oficial do F-Tech Open.

Os cinco vencedores serão conhecidos a 20 de outubro e escolhidos por um grupo de jurados que inclui José Neves, CEO da empresa, e Luís Teixeira, diretor-geral. O primeiro lugar receberá um prémio de 30 mil euros, o segundo 20 mil euros e 10 mil euros para o terceiro.

As inscrições já estão disponíveis no site.