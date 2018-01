A Pulp Fashion já abriu as inscrições para o curso de Styling e Produção de Moda, que terá início em fevereiro em horário laboral ou pós-laboral e será lecionado por Susana Marques Pinto. A trabalhar em moda desde os anos 70, Susana é colaboradora habitual de várias publicações, da Máxima à Essential, e trabalha em várias projetos de styling, consultoria de imagem, televisão e publicidade. O curso contará ainda com a colaboração de outros profissionais que partilharão o seu conhecimento e experiências de trabalho.

A formação divide-se entre a teoria e a prática e aborda vários temas, com destaque para a análise de tendências, as diferentes vertentes da área de produção de moda, o léxico da indústria e o trabalho em revistas e freelance. Os alunos vão ainda poder aprender mais sobre pré-produção de editoriais, styling masculino, make-up, hairstyling, fotografia de editorial e de produto.

Decorrerá em horário laboral ou pós-laboral e proporciona a possibilidade de estágio no final do curso.