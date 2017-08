Com apenas 22 anos e mais de 76 mil seguidores no Instagram, a brasileira Valentina Sampaio é um dos rostos mais procurados das passerelles de moda dos últimos meses. Foi capa das edições brasileiras da Elle e da L’Officiel e mais recentemente da Vogue Alemanha (agosto de 2017) e da Issue (setembro de 2017).

Um dos pontos altos do sucesso da modelo aconteceu em março deste ano, quando Emmanuelle Alt, diretora da Vogue Paris, a escolheu para a capa desse mês, dedicando-lhe várias linhas do seu editorial. Alt explicou que o facto de Valentina ser uma modelo transgénero foi apenas um pormenor e que a sua beleza intemporal era equivalente à de nomes como Daria Werbowy ou Anna Ewers.

Valentina Sampaio, que é também um dos rostos da L’Oréal Paris, inspirou-se na beleza da modelo e atriz Brooke Shields, seu ícone de estilo, para seguir moda. Começou no Brasil e conseguiu entrar no meio, quebrando barreiras e preconceitos associados à mudança de sexo. Tal como aconteceu com referências como April Ashley, uma das primeiras modelos transexuais a dar que falar nos anos 60, tornando-se conhecida quando posou para a lente do fotógrafo David Bailey, Valentina será agora um símbolo de uma ideia de beleza mais inclusiva e diversa da moda de hoje.

Nos últimos meses, a modelo tem sido apontada como um dos nomes que desfilará para a Victoria’s Secret – o que, caso aconteça, faz de Sampaio a primeira transexual a desfilar para a marca de lingerie. Tal como a indiana Anjali Lama, a primeira modelo a desfilar na semana da moda de Bombay depois da mudança de sexo, também Sampaio, que já pisou a passerelle da última semana de moda de São Paulo, poderá fazer história num dos desfiles mais aguardados do ano.