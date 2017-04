pub

A coleção que Ricardo Preto apresentou tem como ponto de partida os verdadeiros modernistas, os fundadores da Bauhaus e todas as expressões artísticas das décadas que os mesmos influenciaram.

As silhuetas geométricas, inspiradas neste movimento, e o contraste entre matérias clássicas e novos materiais são identificativos do trabalho do designer. Os tons escuros são predominantes, como o preto, os azuis e o musgo, permeados por tons ocre e alfazema.