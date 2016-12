As clássicas sapatilhas sofreram uma transformação acetinada.

As sapatilhas PUMA Basket conquistaram-nos nos anos 70, com o hip-hop enquanto pano de fundo.

O laço é o elemento mais característico deste novo modelo e surge em duas opções: o arco com a fita de cetim ou os laços grandes.



Os ténis estão disponíveis em couro branco e preto, bem como com iterações pastel com acabamentos de cetim, camurça e denim.





As PUMA Basket Heart estarão nas lojas já a partir de 1 de Dezembro.