Um clássico da Puma, o modelo de sapatilhas Clyde surge agora numa reinvenção criativa, fruto da união com a Patta, uma marca holandesa. Trabalhados em duas cores, laranja vibrante e castanho ou preto com cor-de-rosa, ambos os modelos mantêm a parte de cima no material nobuck e a típica formstripe ao longo da sola original, uma pele suave no acabamento.

Mas a verdadeira homenagem das marcas às suas origens pode ser encontrada nos detalhes: os nomes estão inscritos na lingueta, a destacar as respetivas cidades-origem da Puma e da Patta: Herzogenaurach e Amesterdão. Cada par vem com dois pares de atacadores para trocar.

Este lançamento especial é parte da coleção cápsula que a Patta lançará na sua pop-up store em colaboração com Undefeated, no próximo verão.