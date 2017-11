Inspiradas no modelo icónico das sapatilhas Suede, as novas Suede Platform Trace da Puma chegam agora às lojas com uma sola de borracha nova, a parte superior em pele e a assinatura retirada diretamente dos arquivos da marca. Para já, são três as cores disponíveis: o verde-azeitona, o camel e o preto.

Desenvolvidos para o público feminino, os modelos com cores contrastantes mas versáteis são a aposta ideal para este outono/inverno. As Suede Platform Trace estão disponíveis em puma.com e em lojas de desporto selecionadas.