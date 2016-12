As apaixonadas pelo regresso do bom tempo que se faz sentir na primavera, pelo calor e dias passados à beira-mar no verão, pela roupa mais quente que nos aquece quando as temperaturas baixam no outono e até pelos dias mais chuvosos de inverno, já podem eternizar as caraterísticas de cada estação, através destas quatro pulseiras da coleção Seasons Collection da CO88.