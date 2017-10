Desfiles Primavera/verão: Luís Onofre apresenta uma coleção de brilhos no primeiro dia de Portugal Fashion Há dez anos que o designer de sapatos não apresentava em Lisboa e regressou com uma coleção marcada pelos brilhantes e as aplicações. Com influências vindas do Oriente e os olhos postos nos novos mercados de luxo, vimos referências tribais, saltos de todas as alturas e sapatos pensados para mulheres que gostam de arriscar.