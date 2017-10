Desfiles Primavera/verão 2018: Valentim Quaresma apresenta-nos o gladiador moderno A nova coleção de Valentim Quaresma esteve repleta de símbolos de luta e força, entre eles os calções plissados com detalhes metalizados que nos trazem à memória as armaduras e os uniformes dos gladiadores romanos. As luvas de boxe, os casacos de inspiração japonesa e as peças de joalharia que cobriram alguns dos rostos foram outros elementos que completaram a estética destemida para a próxima estação.