Por Máxima, 07.09.2017

Clássicos dos anos 90 reinventados com a elegância a que Tom Ford sempre nos habitou. É o designer do glamour e do sexy a regressar à sua melhor forma, a mesma que vimos na Gucci daquela década, uma pequena revolução na marca italiana e na moda da época.





"Não quis recriar o mesmo look que desenhei nos anos 90, mas tentei regressar a essa energia", disse o designer depois do desfile. E ele esteve lá: no trench coat em pele branca, no micro-mini vestido revestido a lantejoulas em prata e azul, nos vários smokings e blazers em tecidos acetinados – sexo e sofisticação a transpirar por todos os poros. Já os cabelos curtos combinaram com o Fame, de David Bowie, a lembrar o penteado único de Linda Evangelista na altura.