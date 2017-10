Desfiles Primavera/verão 2018: Stella McCartney Vestidos com padrões africanos, blusões em ganga oversized e saias de baile combinadas com t-shirts largas fazem parte do universo de Stella McCartney para a primavera/verão de 2018. As linhas simplificadas já caraterísticas da estética da marca são agora pintadas em vermelho e magenta, cores que se destacam entre os tradicionais tons terra e o azul escuro neutro de alguns looks mais sóbrios da coleção.