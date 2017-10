Desfiles Primavera/verão 2018: Ricardo Preto e o guarda-roupa da mulher de agora Ricardo Preto é perito em reinventar a feminilidade e fê-lo aqui com uma vontade de elegância e modernidade. Misturou os códigos do guarda-roupa de hoje, entre o sportswear e o minimalismo, as silhuetas XXL e os pijamas, sem esquecer as sempre pertinentes referências aos anos 70, tudo embrulhado numa espécie de carta de amora à moda, perfeita para encerrar o primeiro dia da ModaLisboa Luz.