Desfiles Primavera/verão 2018: Ports 1961 Inspirada numa viagem de Londres a Istambul, a designer eslovena conseguiu marcar uma posição em relação ao Brexit com algumas peças e silhuetas de lados oposto do continente europeu. Para o toque final de styling, Natasa Cagalj, uma expert em tecnologia têxtil, desenvolveu um tecido com metal moldável.