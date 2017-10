O mote da coleção é o conforto e, por isso, todas as peças são leves e fluidas. Mas conforto é sempre uma palavra a que Michael Kors dá um significado muito próprio. A coleção abusou das sobreposições e apostou numa paleta de cores dominada pelos neutros e padrões tropicais. As peças-chave, como trench coats, vestidos, malhas e camisas, permitem combinar vários looks que passam do dia para a noite.