Desfiles Primavera/verão 2018: Marni A Marni celebra a história da moda com a reconstrução de silhuetas e elementos que fizeram parte do vestuário nas décadas de 20 e 60. As cores, inspiradas num jardim de um qualquer País das Maravilhas (com referências a Tim Burton, pura fantasia e uma loja de doces) pintam as cinturas descidas de vestidos românticos.