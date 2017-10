A semana da moda de Nova Iorque ficou mais colorida com a apresentação da nova coleção de primavera/verão de Marc Jacobs. O criador não quis pensar definir um conceito, mas apenas mostrar propostas que resultam de um conjunto de várias referências.

Na nova coleção tudo é cor, proporção e padrão. Em looks sobrepostos, Jacobs fundiu peças numa disposição inesperada, onde mistura tendências desportivas com silhuetas icónicas da alta-costura. O exagero está presente em toda a coleção e chega aos acessórios. As luvas extralarge,as carteiras e bolsas XL e os turbantes acentuados são prova disso.