Desfiles Primavera/verão 2018: Louis Vuitton Nicolas Ghesquière trouxe à passerelle referências históricas do século XVIII, mas reinterpretou-as, cruzando-as com influências do sportswear. O resultado? Casacos estruturados com brocados metalizados conjugados com calções desportivos em seda e ténis. A coleção da Louis Vuitton recria a harmonia perfeita entre dois conceitos opostos.