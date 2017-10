Desfiles Primavera/verão 2018: Kolovrat dá ao volta ao mundo na ModaLisboa Um casting de mulheres e homens de todas as idades desfilou uma primavera carregada de flores e materiais leves. como o chiffon e o algodão. As silhuetas assimétricas foram uma das muitas paragens na viagem de Kolovrat pelo mundo, com destaque para os pasdões africanos e os cortes vindos diretamente do oriente para o Pavilhão Carlos Lopes, no primeiro dia da 49ª edição da ModaLisboa.