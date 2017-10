Desfiles Primavera/verão 2018: Giambattista Valli Os opostos atraem-se na nova coleção de Giambattista Valli. Vestidos fluídos, padrões florais e os bralettes inspirados na lingerie do início do século XX são agora conjugados com camisas às riscas e coletes de malha saídos dos anos 70.