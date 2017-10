Desfiles Primavera/verão 2018: Erdem Erdem Moralioglu sabe vestir o lado romântico das mulheres. Num desfile que foi também um tributo à rainha de Inglaterra, com inspirações no guarda-roupa real dos anos 40 e 50, o designer brincou com os brocados, os tecidos ricos e adornos como pérolas e missangas.