Desfiles Primavera/verão 2018: Chloé O primeiro desfile de Natacha Ramsay-Levi revisita os detalhes equestres e os vestidos vitorianos que fazem parte do ADN da marca, mas acrescenta-lhes a confiança descontraída da rapariga boémia francesa. As botas em pele de cobra com atacadores e as carteiras com várias alças em cores sólidas antecedem-se como os objetos de desejo da próxima estação.