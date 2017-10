Desfiles Primavera/verão 2018: Céline Inspirada na joie de vivre dos anos 70, Céline reinventa a mulher minimalista que inspira a marca desde o primeiro dia. Blazers de ombros largos, fatos caqui com cortes masculinos e as variações em pele do clássica trench coat compõem uma coleção leve e depurada.