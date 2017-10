Raf Simons apresentou ontem em Nova Iorque a sua segunda coleção para a Calvin Klein. Uma marca tão icónica e americana como estas suas propostas, que misturam looks femininos com masculinos ao mesmo tempo que exploram o lado mais negro e sombrio do que é ser americano.

Afinal, vivem-se tempos difíceis nos EUA: uma América moderna tem transformado o seu sonho americano numa espécie de pesadelo. Foi esta realidade que Simons quis mostrar de forma subtil (ou não) através de personagens emblemáticas dos clássicos do terror e de algumas homenagens a ícones como Andy Wharol ou à estética dos cowboys.