Desfiles Primavera/verão 2018: Awaytomars e um desfile para todos As viagens voltaram a inspirar o segundo dia de desfiles da 49ª edição da ModaLisboa com o coletivo de designers a voltar a transformar o seu desfile numa apresentação interativa, aberta para os jardins do Pavilhão Carlos Lopes e para o mundo que também a criou.