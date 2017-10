Por Máxima, 18.09.2017

Numa igreja e ao som de The Smiths, Alexandra Moura apresentou as suas novas propostas para a próxima temporada. A coleção explora o conceito de envelhecimento e foca-se nos sinais que o tempo deixa.

São, por isso, propostas cheias de detalhes românticos e subtis, como os brocados e as laçadas, misturados com elementos inovadores, como as transparências e as bolsas de cintura. O xadrez surge nos pormenores e dá à coleção o tom primaveril de que precisa. Ainda assim, reinaram os tons de cru, preto e apontamentos vermelhos.