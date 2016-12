Bodys com renda, soutiens com bordados, tops com transparências e aplicações! Estas peças vão chegar à Primark no início de Janeiro.

Feminina e contemporânea, a nova coleção de lingerie da Primark para mulher reune as tendências do momento: bralettes do mais francês que existe, sem costuras e com bordados; bodyes para vestir como peça única e até tops para quem adora sentir-se mais confortável que nunca com uma peça de lingerie. Os tons são suaves e neutros e, se o preto evidencia as curvas, o rosa acentua a feminilidade. A coleção de pijamas não é menos surpreendente, onde surgem combinações divertidas com estampados girly e peças confortáveis para dormir sem sobressaltos.