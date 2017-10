A Primark acaba de lançar as imagens de look book da nova coleção de inverno. Dela fazem parte os famosos sapatos com o formato das orelhas da Minnie que tanto deram que falar na Internet nas últimas semanas.

Os stilettos brilhantes que fazem lembrar os de Oscar Tiye prometem esgotar em muito pouco tempo, mal cheguem às lojas. Na fotogaleria em cima, descubra as outras surpresas que vão chegar na coleção da marca britânica para esta estação.