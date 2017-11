Para celebrar os 25 anos de existência da Disneyland Paris, a Primark acaba de lançar uma linha de produtos exclusivos para este Natal. Há peças de roupa para os mais novos, camisolas e pijamas para os adultos e uma enorme seleção de peças decorativas para casa.

Das canecas do Mickey e da Minnie aos cobertores inspirados nas personagens de Winnie the Pooh, as peças desta coleção são o presente ideal para os fãs da Disney de qualquer idade. Na galeria em cima pode ver alguns dos pijamas, T-shirts e bolas de Natal disponíveis na loja e online, aqui.