Há mais um elemento da família Hadid que acaba de assinar o seu primeiro contrato de modelo. Joann van den Herik, de 18 anos, filha do irmão de Yolanda Hadid (mãe de Gigi, Bella e Anwar), Leo van den Herik, fechou contrato com a agência de modelos 12+UK, especialista em "modelos com curvas". Joann veste tamanho 12, o equivalente ao 40 português, e é considerada uma modelo plus size.

Através de sua conta no Instagram, Joann partilha fotos e mensagens sobre a importância de se aceitar a si mesma e ao seu corpo e escreve sobre a sua luta diária para alcançar esse equilíbrio.

Numa das suas publicações em lingerie lê-se: "Eu tive medo de publicar esta foto e é por isso que a postei. Eu poderia cortá-la de forma a não se ver nenhuma gordura, mas não fiz isso. Eu queria mostrar-vos que sou imperfeita também. Eu tenho dobras de gordura, eu tenho estrias. É muito fácil olhar-me ao espelho e sentir-me triste com todas as coisas de que não gosto, mas eu não quero que isso aconteça mais. Não quero esconder o meu lado ‘feio’, quero mostrá-lo mais vezes, porque o aceitei. Eu amo o meu corpo. Rapazes e raparigas, não importa se não têm abdominais definidos ou não vestem o 32. São tão bonitos como toda a gente. Não tentem comparar-se ou competir com os outros, o vosso corpo é o vosso templo e devem cuidá-lo e amá-lo. Não deixem que a vossa mente oprima o vosso corpo."

A jovem de 18 anos também acabou de criar um canal no YouTube. Seguindo os passos de modelos consagradas como Ashley Graham, Candice Huffine e Fluvia Lacerda, atitudes como as de Joann van den Herik ajudam a promover a positividade em relação ao corpo e a aumentar a autoestima das mulheres e a representatividade no mercado da moda.