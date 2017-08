Nada melhor do que uma nova linha da Prada para celebrar a sexualidade feminina. A marca acaba de lançar uma série de T-shirts e sweatshirts com desenhos únicos e um estilo contemporâneo, a lembrar o merchandising das bandas e a estética dos anos 70.

A coleção foi inspirada em cartazes produzidos pelo ilustrador americano Robert McGinnis, que imaginou o cartaz do emblemático filme Breakfast at Tiffany’s (1961), e contam com alusões a outras obras do cinema, como A Casa do Leão (1962) ou Faca de Veludo (1986).

Estas peças fazem parte da coleção outono/inverno 2017/18 e estão disponíveis no site da marca.