Há várias semanas que a Balenciaga agita a Internet com algumas das suas novidades, da carteira com um design idêntico ao saco de compras azul do Ikea ao novo acessório, muito semelhante a um saco de compras da própria Maison. Nem o preço desta novidade (quase mil euros) impediu que o objeto esgotasse na loja francesa Colette. Apesar do aspeto aparentemente banal, trata-se de uma carteira em pele, com fechos em metal prateado, um bolso no seu interior e aprova que Demna Gvasalia, director criativo da Balenciaga, é o designer mais irónico da indústria.

Também a Prada tem apostado em transformar objetos do dia a dia em peças de luxo. A marca italiana desenhou um clip para prender notas, à venda nos armazéns Barneys de Nova Iorque por 165 euros. O clip em prata tem 6cm de comprimento e 2cm de largura, é fabricado em Itália e tem o nome da marca gravada. Na verdade, desde 2012 que a Prada vende este tipo de acessórios, mas é a primeira vez que está a ter grande visibilidade nas redes sociais.

Demna Gvasalia criou também uma original linha de merchandising com preços até 50 euros que tem feito as delícias de muitosfãs de moda. Todos eles estão à venda na Colette.