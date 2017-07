A Prada juntou-se ao site MyTheresa para apresentar uma divertida e colorida coleção de peças de pronto-a-vestir, uma linha feita de vestidos em cores intensas, casacos e tops com estampados florais, mas também acessórios como luvas em pele, sapatos com plumas e algumas das mais irresistíveis carteiras da Prada, também elas com pormenores com plumas.