Na mesma altura em que é inaugurada a 16.ª edição da Miami Art Basel, a Prada aproveita a ocasião para abrir uma nova loja no Miami Design District, o bairro que reúne espaços de várias marcas de luxo. Inspirada nas influências latinas da cidade e no modernismo dos anos 60, a loja está decorada com mobiliário e arte de designers e arquitetos brasileiros como Joaquin Tenreiro e José Zanine Caldas. Aqui, será possível encontrar as linhas de pronto-a-vestir, incluindo sapatos e acessórios, para homem e senhora.

Pela mesma altura e também em Miami, a Fondazione Prada apresenta a instalação The Prada Club Miami, uma obra de Carsten Höller que funciona como um clube noturno. Aberto a convidados selecionados durante três noites, dos dias 5 a 7 de dezembro, o projeto cria um diálogo entre a arte contemporânea, a música e o design. Esta é a segunda instalação criada por Höller, que em 2008 inaugurou com a fundação da marca italiana um espaço semelhante em Londres.

Veja, nas galerias, as imagens da inauguração da nova loja e da instalação de Carsten Höller.