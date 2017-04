pub

Foi o segundo dia da 40.ª edição do Portugal Fashion, já no Porto, mais precisamente no Palácio dos CTT.

Foram vários os jovens designers que apresentaram as suas criações na categoria Bloom. Selecionamos alguns dos momentos altos.

Eduardo Amorim foi um dos criadores presentes, ele que já apresenta o seu trabalho no Espaço Bloom desde 2014. Para esta coleção inspirou-se no antigo líder cubano Fidel Castro e na diva cubana Celia Cruz.

A marca Nycole, de Tânia Nicole, estreou-se em nome próprio, com criações que misturam "um lado mais clássico com o desportivo", mas juntou também "o lado militar" inspirado nas fardas de paraquedistas.

Pedro Neto apresentou-se pela sétima vez no Bloom e trouxe a coleção Afloat, em que trabalhou sobre silhuetas cintadas e femininas, usando com veludos, rendas, malha e acabamentos impermeáveis e plissados irregulares.

Maria Kobrock inspirou-se nas roupas que usamos no conforto do nosso mundo interior. Já Beatriz Bettencourt apresentou uma coleção baseada num paralelismo entre o sonho e a realidade, com a predominância do trabalho de camadas, com malhas, fazendas e tecidos translúcidos.

Mariana Almeida criou uma mistura entre um olhar sobre a antiga tenista Suzanne Lenglen e "o enfado mecânico e programado do Metro do Porto". O resultado foi uma série de peças em tons marcadamente escuros e cheias de pregas, com volumes sobre recortes geométricos.

Sara Maia apresentou uma coleção predominantemente em linhas diagonais, com o preto como elemento principal sobre um jogo de textura e grafismo, em malhas tricotadas. Por sua vez, Inês Torcato virou-se para a exploração e desconstrução formal dos clássicos.

O desfile de Olimpia Davide revelou uma coleção inspirada na memória, através do pai e de tudo o que o rodeava e mais gostava, com coordenados onde o preto e o cinza dominaram. A malha e a fazenda foram os materiais em destaque.