Giorgio Armani apresentou uma coleção na qual o protagonismo foi para a cor laranja. O criador foi fiel a si próprio e o desfile começou com conjuntos de calças e vistosos blazers com estrutura arquitetónica. Rapidamente entraram em cena os vestidos em tons de laranja com muitas texturas diferentes, como saias esvoaçantes, folhos, efeitos rendilhados e muitos brilhos. Houve também looks em preto onde se sentia a inspiração exótica que percorreu toda a coleção.