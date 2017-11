Desde que a marca portuguesa se apresentou ao mundo na Semana da Moda de Londres que os seus sapatos, produzidos no norte de Portugal, já são vendidos em mais de 25 países. Depois de lançar modelos como o Derby, Monk e Loafer, chega agora a hora de apresentar a sua primeira coleção de ténis.

Esta nova linha vem reforçar o conceito da marca: reinventar desenhos clássicos, tornando-os totalmente personalizáveis com novas cores e novos materiais. "Hoje os ténis são vistos como um complemento do look, seja arrojado, clássico ou casual. Já não são acessórios de desporto, são verdadeiros objetos de culto", explica Joana Lemos, Fundadora da Freakloset.

Feitos à mão e 100% personalizáveis, os ténis chegam em diferentes versões: com atacadores ou velcro, pele anilina italiana ou camurça e muito mais. Graças a um sistema 3D, os clientes podem escolher diferentes cores de pele, de tecido, de sola e de atacadores.

Além da personalização, a Freakloset disponibiliza ainda uma coleção fixa que reúne uma série de combinações pré-definidas de acordo com as tendências da estação, com preços a partir dos €150. A nova coleção outono/inverno já está disponível aqui.